City empresta Grealish ao Everton

O extremo de 29 anos, que custou 117 milhões de euros ao City em 2021/22, estava fora dos planos do técnico Pep Guardiola e junta-se, assim, ao português Youssef Chermiti no Everton.



Grealish deixa temporariamente Manchester depois de ter vencido uma Liga dos Campeões, três edições da Premier League e uma Taça de Inglaterra sob o comando do treinador espanhol.



O Everton será apenas o terceiro clube na carreira de Grealish, já que, antes de rumar ao City, fez todo o seu percurso em Birmingham, no Aston Villa.



O extremo, que também tem nacionalidade irlandesa e que teve perto de representar a seleção da Irlanda, tem 39 jogos e quatro golos pela Inglaterra.



Liderado pelo escocês David Moyes, o Everton terminou a última edição da Premier League no 13.º lugar.