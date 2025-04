City faz reviravolta com goleada

Eze, aos oito minutos, e Richards, aos 21, pareciam encaminhar a nova derrota a formação orientada por Pep Guardiola, ainda campeã inglesa em título apesar de há muito arredada de lutar pelo primeiro lugar.



Os ‘citizens’, com Ruben Dias titular, conseguiram responder e, em quatro minutos, igualaram a contenda, por Kevin de Bruyne, de saída do clube no final da época após uma década, num livre direto aos 33, e pela contratação de inverno Marmoush, aos 36.



No segundo tempo, sem que Bernardo Silva e Matheus Nunes saíssem do banco, a formação tetracampeã consumou a reviravolta, por Kovacic (32), McAtee (56) e O’Reilly (79), este último já depois de o guarda-redes brasileiro Ederson, que jogou no Benfica e no Rio Ave, sair lesionado.



Contas feitas, o regresso às vitórias do City deixa-os no quarto lugar de forma provisória, com 55 pontos, mais dois do que o Chelsea, que tem um jogo a menos, e do que o Newcastle, com duas jornadas em atraso.



O Crystal Palace, por seu lado, interrompe uma série de cinco jogos seguidos sem perder para o campeonato e segue num tranquilo 11.º posto.



Ainda hoje, o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, recebe o Everton, procurando aproximar-se do segundo lugar e manter distâncias para o Manchester City, agora a dois pontos do terceiro posto, enquanto o Aston Villa visita o já despromovido Southampton e o Arsenal, segundo, recebe o Brentford.