City sofre na Taça de Inglaterra, Wolverhampton eliminado

No terreno do Bournemouth, o Wolverhampton caiu por 5-4 nos penáltis, após o empate (1-1) no final do tempo regulamentar e prolongamento, pouco antes de o City bater o Plymouth por 3-1, numa partida em que os ‘argyles’ chegaram a estar a vencer.



Com os internacionais portugueses Toti Gomes e Nelson Semedo no ‘onze’, os ‘wolves’ ficaram em desvantagem perante o Bournemouth aos 30 minutos, face a um golo do brasileiro Evanilson, ex-FC Porto.



Na segunda parte, o também brasileiro Matheus Cunha refez a igualdade, acabando mais tarde, no último minuto do prolongamento, por ser expulso com cartão vermelho direto, devido a agressão.



Nos penáltis, na sexta série, o maliano Traoré ‘tremeu’ e deixou Vítor Pereira fora da Taça de Inglaterra, a competição mais antigo do mundo.



Em Manchester, com Bernardo Silva no ‘onze’ e Rúben Dias a entrar na segunda parte, o jovem Nico O'Reilly, de apenas 19 anos, assinou um ‘bis’ para os ‘citizens’, finalistas vencidos da última edição da prova.



O médio marcou aos 45+1 e 76 minutos, já depois do Plymouth, ‘carrasco’ do Liverpool na última eliminatória, ter chegado à vantagem, pelo ucraniano Talovierov, aos 38.



Já perto do fim, aos 90 minutos, o belga De Bruyne confirmou o apuramento da equipa de Pep Guardiola.



No primeiro jogo do dia, o Crystal Palace recebeu o bateu o Millwall, do Championship, por 3-1, numa partida que ficou marcada por uma entrada ‘assassina’ do guarda-redes dos forasteiros.



Logo aos seis minutos, o guardião Liam Roberts acertou com violência na cabeça de Jean-Philippe Mateta, num pontapé à ‘kung fu’, e acabou expulso, com o francês a também ter de sair, depois de vários minutos a ser assistido no relvado.



Os ‘oitavos’ da FA Cup prosseguem no domingo, com destaque para a receção do Manchester United, detentor do título e de Rúben Amorim, ao Fulham, de Marco Silva. O Nottingham Forest, de Espírito Santo, joga em casa com o Ipswich, num duelo também de equipas da Premier League.



Aston Villa, Crystal Palace, Preston, Bournemouth e Manchester City são as equipas já apuradas para os quartos de final.