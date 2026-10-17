City soma sétimo triunfo seguido, Liverpool bate Brentford com reviravolta

Com os internacionais lusos Rúben Dias e Matheus Nunes de início, os ‘citizens’ abriram o ativo no Etihad Stadium por intermédio de Phil Foden, quando decorria o minuto 19, com a resposta a surgir logo a seguir, aos 21, pelo japonês Daizen Maeda, antigo jogador do Marítimo.



Ainda antes do intervalo, o City voltou a passar para a frente do marcador, agora através do norueguês Erling Haaland (34), que 'bisou' já no segundo tempo, aos 69, antes de o neerlandês Zian Flemming reduzir para o visitantes aos 90, de grande penalidade.



A equipa comandada por Enzo Maresca soma 21 pontos na liderança da Premier League, contra os 15 do Arsenal, segundo posicionado, e 13 do Brighton, terceiro, ambos com menos um jogo.



O Chelsea bateu o Everton com um ‘bis’ de Pedro Neto e é quarto, com 13, mais um do que o quinto, o Liverpool, vencedor no campo do Brentford, que esteve em vantagem graças ao golo de Lewis-Potter (44), pouco tempo antes de o ucraniano Yarmolyuk receber ordem de expulsão.



Os ‘reds’ acabaram por aproveitar a superioridade numérica para operar a reviravolta, com os pontapés certeiros do espanhol Victor Muñoz (62) e do sueco Alexander Isak (70).



O Brentford (sexto), que contou com Fábio Carvalho no ‘banco’, ficou ainda reduzido a nove jogadores no período de 'descontos', depois do alemão Janelt ser admoestado com o segundo cartão amarelo.



Um tento solitário do nigeriano Alex Iwobi permitiu ao Fulham obter a primeira vitória na prova, na receção ao Hull City (1-0), e deixar, provisoriamente, a zona de despromoção, ocupando agora o 15.º lugar com cinco pontos.



Nos ‘cottagers’, Ryan Sessegnon foi lançado por Alvaro Arbeloa aos 78 minutos e acabou expulso em tempo de compensação.



