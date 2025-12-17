Futebol Internacional
City vence Brentford e defronta Newcastle nas meias-finais da Taça da Liga inglesa
O Manchester City apurou-se hoje para as meias-finais da Taça da Liga inglesa de futebol, ao vencer o Brentford por 2-0, defrontando na ronda seguinte o Newcastle, que se desembaraçou do Fulham.
Os 'citizens', que tiveram no banco os portugueses Rúben Dias (não chegou a entrar), Matheus Nunes e Bernardo Silva, que entraram ambos aos 66 minutos, já venciam ao intervalo, com um golo do francês Rayan Cherki, aos 32, tendo o brasileiro Savinho, aos 67, sentenciado o encontro, ditando a eliminação da equipa de Fábio Carvalho, afastado do encontro devido a uma lesão no joelho.
Na ronda seguinte, a equipa do espanhol Pep Guardiola vai medir forças com o Newcastle, que venceu o Fulham, de Marco Silva, por 2-1, num encontro que começou animado, com os 'magpies' a abrirem o marcador logo aos 10 minutos, pelo congolês Yoane Wissa, mas os londrinos reagiram logo de seguida e empataram seis minutos depois, por intermédio do sérvio Sasa Lukic.
Nua altura em que o empate parecia persistir até final, os anfitriões acabaram por anotar o tento da vitória, através de Lewis Miley, aos 90+2.
Os quartos de final iniciaram-se na terça-feira, com o triunfo do Chelsea em casa do Cardiff City por 3-1, com os 'blues' a defrontarem nas meias-finais o vencedor do Arsenal-Crystal Palace, a disputar na próxima terça-feira.
