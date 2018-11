City vence dérbi de Manchester e deixa Mourinho a 12 pontos da liderança

Lusa Comentários 11 Nov, 2018, 19:28 | Futebol Internacional

David Silva, aos 12 minutos, e Aguero, aos 48, colocaram a equipa de Pep Guardiola a vencer por 2-0, tendo a equipa de José Mourinho reduzido a desvantagem aos 58, através de uma grande penalidade convertida por Martial.



A equipa da casa aumentou a vantagem aos 86 minutos, por intermédio de Gundogan, a passe do português Bernardo Silva.



A derrota deixa a equipa de José Mourinho na oitava posição da liga inglesa, em igualdade pontual com Bournemouth e Watford e a 12 pontos da liderança.



O Wolverhampton, orientado por Nuno Espírito Santo, esteve a vencer desde os 13 minutos na visita ao Arsenal, com um golo de Ivan Cavaleiro, um dos cinco portugueses do onze titular, mas acabou por ceder o empate aos 81 minutos, num lance finalizado por Mkhitaryan.



Além de Cavaleiro, alinharam de início nos 'Wolves' Rui Patrício, Hélder Costa, com cinco portugueses no onze titular, João Moutinho e Ruben Neves, que já em tempo de descontos (90+5) rematou à barra.



O Arsenal, que a meio da semana assegurou a continuidade na Liga Europa ao empatar sem golos com o Sporting, desceu ao quinto lugar da 'premier league', com menos três pontos do que o Tottenham, quinto, e menos oito do que o líder.