City vence dérbi de Manchester na casa do United

No dérbi de Manchester, os citizens, com Rúben Dias e Matheus Nunes no onze, ficaram reduzidos a 10 jogadores logo aos 23 minutos, depois de Phil Foden ser expulso, devido a uma agressão ao português Bruno Fernandes.



A jogar com mais um jogador, os red devils, com Diogo Dalot também a titular, criaram várias oportunidades, com Marcus Rashford e Kobbie Mainoo a acertarem no poste da baliza do italiano Gianluigi Donnarumma.



Cinco dias depois de ter bisado no triunfo em casa do FC Porto (2-0), na Liga dos Campeões, Haaland deu o triunfo aos citizens aos 60 minutos, num lance inicialmente invalidado, mas que acabou por ser confirmado pelo videoárbitro.



O City, que tal como o Manchester United ainda vai defrontar o Sporting na Champions, está na segunda posição da Liga inglesa, com os mesmos 12 pontos do líder e campeão Arsenal, enquanto os red devils apenas têm uma vitória e estão no 13.º lugar, com quatro pontos.



A goleada da ronda foi conseguida pelo Brighton, que, com Costinha a entrar aos 84 minutos, foi a casa do recém-promovido vencer por 5-0, com golos do grego Charalampos Kostoulas (35), do costa-marfinense Malick Yalcouyé (51), do alemão Pascal Gross (70), de penálti, do inglês Lewis Dunk (83) e do sueco Yasin Ayari (90+4).



O Brighton subiu ao quarto lugar, com sete pontos, enquanto o Coventry é 20.º e último classificado, ainda sem qualquer ponto.