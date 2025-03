City volta a escorregar, Nottingham Forest em grande

O Forest, que irá manter o terceiro lugar na ‘Premier’, teve uma tarde tranquila, com um jogo em que ao intervalo vencia por 3-0, após golos de Milenkovic, aos 35 minutos, e um ‘bis’ de Elanga, aos 37 e 41.



Do lado do Ipswich, 17.º e antepenúltimo classificado, o médio Cajuste ainda reduziu para 3-1, aos 82, e Hirst fez o 4-2 já nos descontos, depois de o português Jota Silva, que entrou aos 81, fazer o quarto dos visitantes, aos 87.



O triunfo mantém o Nottingham em zona de ‘Champions’, com 54 pontos, menos um do que Arsenal, segundo classificado, com 55 e menos um jogo, e mais cinco do que o Chelsea, quarto, com 49, e que terá nesta jornada dérbi londrino com os ‘gunners’.



Atrás, em quinto, aparece o tetracampeão Manchester City (48), a ter uma época ‘horribilis’ para os seus padrões e que hoje não conseguiu segurar por duas vezes uma vantagem diante do Brighton (sétimo, com 47).



Com Rúben Dias a titular e Bernardo Silva a entrar aos 58, mas a sair aos 76, aparentemente lesionado, os ‘citizens’ estiveram na frente, com golos de Haaland, de grande penalidade, aos 11, e Marmoush, aos 39.



Das duas vezes, o Brighton restabeleceu a igualdade, primeiro por Estupinan, num livre marcado de forma superior, aos 21, e depois num lance em que o remate de Hinshelwood, esquecido junto à pequena área, desviou em Khusanov, aos 48.



Nos jogos da tarde, também Vítor Pereira saiu vencedor na visita ao Southampton, com os ‘wolves’ a terem uma vantagem de 2-0 durante boa parte do jogo, graças a um ‘bis’ de Strand Larsen, aos 19 e 47, e antes de Onuachu reduzir para os ‘the saints’.



O Southampton continua afundado no último lugar, enquanto o Wolverhampton, que hoje teve de início José Sá e Nelson Semedo e Gonçalo Guedes a sair do banco, aos 69, está um lugar acima da zona de perigo, já com mais nove pontos do que o Ipswich.



O West Ham, que segue em 16.º, empatou na visita ao Everton, 14.º, o que poderá beneficiar ainda nesta 29.ª jornada o Manchester United, de Ruben Amorim, que é 15.º, com os mesmos pontos de ‘toffees’ e ‘hammers’ e ainda vai entrar em campo no domingo, na visita ao Leicester.