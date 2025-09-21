Clássico francês entre Marselha e PSG adiado devido à previsão de tempestade

“De acordo com as previsões, todo o departamento será atingido ao fim da tarde por um episódio mediterrâneo, que causará chuvas e trovoadas significativas. A precipitação acumulada pode chegar de 70 a 90 milímetros em alguns sítios e, localmente, a 120 em qualquer altura”, reconheceu a prefeitura de Bocas do Ródano, em comunicado.



O departamento onde se localiza Marselha está sob alerta laranja, devido à forte chuva e às inundações que poderão ocorrer em França das 19:00 às 22:00 locais, coincidindo com o embate inicialmente agendado para as 20:45 (19:45 em Lisboa), no Estádio Vélodrome.



“Nessas condições, o prefeito pede a todos os cidadãos que evitem viajar e que não se aventurem nas estradas, além de pedir maior cautela na cidade, devido ao risco de deslizamentos urbanos”, acrescentou, perante a possibilidade de uma assistência acima dos 65.000 espetadores num embate entre as equipas mais tituladas do futebol francês.



Os dois clubes foram notificados sobre o adiamento da partida de encerramento da quinta jornada da prova, assim como a Liga francesa (LFP), que terá de designar uma nova data.



O campeão europeu PSG, dos internacionais portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, lidera a Ligue 1, provisoriamente com os mesmos 12 pontos do Lyon, treinado por Paulo Fonseca, que venceu na receção ao Angers (1-0), na sexta-feira.



Se os parisienses levam quatro triunfos em outros tantos jogos, o vice-campeão gaulês Marselha soma duas vitórias e dois empates, seguindo no oitavo lugar, com seis pontos.



Paris Saint-Germain e Marselha são adversários do bicampeão português Sporting na fase de liga da Liga dos Campeões e visitarão o Estádio José Alvalade, em Lisboa, em 22 de outubro e 20 de janeiro de 2026, na terceira e sétima de oito jornadas, respetivamente.