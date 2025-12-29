Claude Puel é o novo treinador de Tiago Gouveia no Nice

O francês Claude Puel, que estava há três anos sem trabalhar, é o novo treinador do Nice e vai ficar no comando até final da atual temporada, divulgou esta segunda-feira o clube em que alinha futebolista português Tiago Gouveia.



O treinador francês, campeão com o Mónaco em 1999/2000, apanha o Nice no 13.º lugar do campeonato, numa temporada que tem sido bastante problemática não só dentro dos relvados, mas também fora.



Esta época, o emblema do sul de França já viveu o pior recorde de derrotas seguidas da sua história, com nove, e a equipa de futebol chegou a ser atacada pelos próprios adeptos no centro de treinos.



O extremo Tiago Gouveia chegou esta época ao clube, por empréstimo do Benfica, e foi utilizado em 15 jogos.



Puel, que estava sem trabalhar desde 2021/22, quando abandonou o Saint-Étienne, será oficialmente apresentado ainda hoje em conferência de imprensa.



O antigo histórico médio do Mónaco liderou ainda o Lille e o Lyon e, fora de França, o Southampton e o Leicester, ambos de Inglaterra.



Esta temporada, o Nice já se cruzou com o Benfica, nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, e com FC Porto e Sporting de Braga, na fase de liga da Liga Europa, tendo saído sempre derrotado.



A estreia de Claude Puel será em 03 de janeiro, na receção ao Estrasburgo, em encontro da 17.ª jornada da Ligue 1.