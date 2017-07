Cláudia Neto afasta pressão da seleção feminina para o Euro2017

Lusa 03 Jul, 2017, 18:28 | Futebol Internacional

"Vamos para lá [Holanda] sem qualquer tipo de pressão. A pressão está toda do lado delas [adversárias], mas vamos dar tudo em campo, tentar superar-nos, dignificar a camisola e, só assim, Portugal poderá fazer algo bom no Europeu", começou por referir a médio, de 29 anos, em conferência de imprensa realizada na Cidade de Futebol, em Oeiras.



Com a chegada da atleta do Linkoping, da Suécia, o selecionador Francisco Neto passou a contar com as 25 atletas convocadas na segunda semana de trabalhos, algo que Cláudia Neto vai aproveitar para passar uma mensagem às mais novas.



"Todas elas [jogadoras] se sentem orgulhosas e felizes de poder representar Portugal e de estar nas 25 convocadas. Vou transmitir uma mensagem de espírito de sacrifício, de entreajuda e também seguir que o selecionador pede", declarou.



Para a internacional portuguesa, o objetivo na prova será "dar o máximo e pensar jogo a jogo", sabendo das "dificuldades" das seleções que vão defrontar.



A ‘equipa das quinas’ vai disputar pela primeira vez um Campeonato da Europa de futebol feminino, que se disputa entre 16 de julho e 06 de agosto, na Holanda.



Portugal, integrado no Grupo D do Europeu, começa por defrontar a Espanha, a 19 de julho, em Doetinchem, seguindo-se, a 23 de julho, a Escócia, em Roterdão, e a 27 a Inglaterra, em Tilburgo.