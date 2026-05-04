Cláudio Braga eleito o melhor jogador da Liga escocesa





(Com Lusa)





A viver a sua primeira experiência no futebol escocês, o jogador de 26 anos bateu o seu colega de equipa Lawrence Shankland e também Elijah Just e Tawanda Maswanhise, ambos do Motherwell, os outros jogadores que também estavam nomeados, para arrecadar o troféu.Formado primeiro no Boavista e depois no Rio Ave, Cláudio Braga passou pelas divisões inferiores em Portugal antes de rumar à Noruega, onde com as cores do Moss, primeiro, e do Aalesund, passou quatro anos.No arranque de 2025/26, o avançado nascido em Mafamude ingressou no Hearts, numa temporada que tem sido histórica para o emblema de Edimburgo.A três jornadas do final da prova, o Hearts lidera a Scottish Premier com 73 pontos, em igualdade com o Celtic, e pode alcançar apenas o quinto título da sua história, o primeiro desde 1959/60.Braga leva 14 golos marcados na competição e 17 em todas as provas ao serviço do Hearts.