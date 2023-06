Cloé Lacasse assina pela equipa feminina do Arsenal

A jogadora de 29 anos, que assinou contrato até 2025, segue para a liga inglesa, depois de quatro anos em Portugal, sempre no clube da Luz, e cinco anos no futebol islandês.Nos últimos dias, o Benfica já tinha anunciado a transferência de Lacasse para “uma das melhores ligas do mundo”, mas só hoje foi revelado que a internacional canadiana assinou pelo Arsenal.Ao serviço do Benfica, Lacasse somou 131 jogos e 102 golos e foi mesmo a segunda melhor marcadora da última edição da Liga dos Campeões, com sete.A canadiana abandona Lisboa e chega a Londres com três campeonatos e três Taças da Liga.Na última época, o Arsenal foi semifinalista da "Champions" feminina e terminou a liga inglesa no terceiro lugar.