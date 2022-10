Club Brugge bate Anderlecht e reduz atraso para a liderança na Liga belga

O Club Brugge, próximo adversário do FC Porto na Liga dos Campeões de futebol, venceu hoje por 1-0 no estádio do Anderlecht, em jogo da 12.ª jornada do campeonato belga, aproximando-se da liderança da prova.