Club Brugge eliminado da Taça belga pelo St.Truiden

Esta derrota constitui uma surpresa, sobretudo pela expressão dos números, mais ainda pelo facto do jogo se ter realizado em casa do Club Brugge, que até se adiantou no marcador aos 17 minutos, pelo médio dos Países Baixos Noa Lang.No entanto, o St. Truiden, atual 10.º classificado da I Liga belga, restabeleceu o empate ainda na primeira parte, aos 33 minutos, pelo médio Christian Bruls, e deu a volta ao resultado na segunda parte, com mais três golos, aos 62, 69 e 88, pelo avançado Gianni Bruno, que bisou, e pelo dianteiro japonês Daichi Hayashi, garantindo o apuramento para os quartos de final da prova.O Club Brugge, que ficou em segundo lugar no grupo B da Liga dos Campeões, vencido pelo FC Porto, vai defrontar o Benfica, primeiro classificado do grupo H, nos oitavos de final da prova rainha da UEFA.O primeiro jogo entre as duas equipas está marcado para o próximo dia 15 de fevereiro de 2023, no estádio Jan Breydel, na cidade de Brugge, enquanto a partida da segunda mão está agendada para o dia 7 de março, no estádio da Luz, a partir das 20h00.