Futebol Internacional
Club Brugge perde na Liga belga
O Club Brugge, próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões, perdeu por 1-0 na visita ao Anderlecht, na 14.ª jornada, e ‘escorregou’ na luta pela liderança da Liga belga.
Um autogolo do defesa belga Brandon Mechele, logo aos seis minutos, bastou para a equipa da casa conquistar os três pontos e reforçar a terceira posição do campeonato belga, com 25.
A equipa de Carlos Forbs, que esta semana foi chamado pela primeira vez à seleção portuguesa por Roberto Martínez e que hoje foi substituído aos 60 minutos, continua em segundo na Liga belga, com menos três pontos do que o Union Saint-Gilloise, que soma 32 e tem menos um jogo.
O Club Brugge visita o Estádio José Alvalade, em Lisboa, em 26 de novembro, na quinta jornada da fase de liga da ‘Champions’.
Os bicampeões nacionais ocupam o 13.º lugar na classificação, com sete pontos, enquanto os belgas somam apenas quatro.
(Com Lusa)