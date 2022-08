Club Brugge vence fora Charleroi por 3-1 e é líder provisório na Bélgica

O Charleroi adiantou-se no marcador aos nove minutos, através do médio japonês Ryota Morioka, que recebeu um ressalto e atirou rasteiro junto ao poste direito.



Com mais posse de bola e cerca do dobro dos remates, a reviravolta revelou-se natural e foi protagonizada pelo avançado espanhol Ferran Jutgla com golos aos 32 e 36 minutos, o primeiro com pontapé na área e o segundo em vistoso lance individual.



Aos 58 minutos, o médio dinamarquês Casper Nielsen, com um forte ‘disparo’ ao canto inferior esquerdo, ampliou para 3-1, resultado que não se alterou, apesar da reação dos anfitriões, que seguem com nove pontos, integrando um trio no quarto lugar.



Com 13 pontos em seis jogos, o Club Brugge tem um ponto de avanço para o Genk, com cinco desafios, e o Antuérpia, com o pleno de triunfos em quatro encontros, equipas que ainda podem ultrapassar o adversário europeu dos ‘dragões’.



No Grupo B da ‘Champions’, o Club Brugge e o FC Porto têm a companhia dos espanhóis do Atlético de Madrid e dos alemães do Bayer Lerverkusen.