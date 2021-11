Clubes da Premier League contra proposta da FIFA de Mundial de dois em dois anos

O organismo inglês, através do seu presidente executivo, explicou que todos os clubes se mostraram contra essa possibilidade, considerando que terá um “impacto negativo no bem-estar dos jogadores, nos adeptos, na pré-temporada e na qualidade geral das competições”.



"A Premier League está empenhada em evitar qualquer tipo de mudança radical pela FIFA que prejudique o bem-estar dos jogadores de futebol e ameace a competitividade, o cronograma, as estruturas e as tradições do futebol inglês", disse Richard Masters.



O dirigente inglês acrescentou que o organismo está “aberto a novas ideias e reformas”, mas desde que exista “equilíbrio entre as competições nacionais e o futebol internacional”.



Na mesma reunião, a Premier League confirmou que, na temporada 2022/23, a competição vai parar na jornada 16, em 12 e 13 novembro, e será retomada em 26 de dezembro, no tradicional ‘Boxing Day’, devido à fase final do Mundial2022, que vai ser disputada no Qatar.



O torneio vai decorrer pela primeira vez no final do ano, entre 21 de novembro e 18 de dezembro.