Clubes ingleses votam novo formato de promoção à Premier League

A mudança nas regras de subida ao primeiro escalão inglês pode acontecer já esta época, com oito emblemas em vez de seis a discutirem o apuramento à Premier League.



De acordo com a Sky Sports, a opção de aumentar o número de equipas que disputam os play-offs é uma iniciativa da English Football League (EFL), medida com a qual a Football Association (FA) também concorda.



Tal como o que acontece neste momento, os dois primeiros classificados do Championship sobem diretamente à primeira liga inglesa. Na restante tabela, da terceira à oitava posição, as equipas vão discutir um lugar no play-off de acesso à Premier League, ao contrário do método atual em que apenas quatro emblemas têm essa oportunidade – do terceiro ao sexto colocados.



A 5 de março, os 72 clubes da EFL reúnem-se para votar a implementação do novo formato. Será necessário o parecer favorável da maioria, incluindo de pelo menos 13 dos 24 emblemas da segunda liga inglesa.



Caso seja aprovada, a medida implementa, inevitavelmente, mais um jogo no final da temporada. O quinto classificado do Championship defronta o oitavo, tal como o sexto e sétimo colocados.



Os vencedores dos encontros disputam uma vaga no jogo final do play-off de subida, em Wembley, numa espécie de meias-finais frente ao terceiro e quarto classificados.



Apesar das preocupações quanto ao futuro da qualidade do futebol da primeira liga inglesa, que pode passar a incluir a equipa que terminou na oitava posição do Championship na época anterior em caso de apuramento sobre os cinco adversários, o novo formato pode estender-se aos restantes escalões do futebol profissional em Inglaterra.