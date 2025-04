Clubes portugueses receberam 3,5 ME por cedência de jogadores às seleções entre 2020 e 2024

Num período que compreende duas edições da Liga das Nações e a qualificação e a fase final do Euro2024, 19 clubes portugueses receberam um total de 3.446.085,80 euros, com o Benfica a ser o emblema luso com um maior valor, ao atingir quase 1,3 ME.



Pela cedência de jogadores às seleções europeias, o FC Porto recebeu 781 mil euros, enquanto o Sporting atingiu um valor de 524 mil, numa lista em que surgem clubes que não disputaram campeonatos profissionais neste período, como o Marco e o Vianense, que receberam ambos cerca de 22 mil euros.



Os clubes ingleses são os mais beneficiados por este mecanismo de solidariedade, com cerca de 46 ME, com os restantes países das cinco principais ligas europeias a estarem a seguir neste ranking – Itália (35 ME), Alemanha (30), Espanha (22) e França (11).



O Manchester City, dos internacionais portugueses Ruben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva, recebeu cerca de cinco ME, seguido do Real Madrid (4,8), Inter Milão (4,6), FC Barcelona (4,4), Paris Saint-Germain (4,4) e Bayern Munique (4,3).



No total, a UEFA distribuiu 233 ME, o maior valor alguma vez atribuído, por 901 clubes de todas as 55 seleções integrantes do organismo que tutela o futebol europeu.