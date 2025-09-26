Clubes portugueses representados por 11 jogadores no Mundial de sub-20

O extremo, com nove jogos e um golo pelas ‘águias’ em 2025/26, e o médio defensivo, limitado a três partidas pela equipa B dos ‘dragões’, fazem parte dos 21 convocados do treinador Diego Placente, que orienta a seleção mais titulada da prova, com seis troféus.



A 24.ª edição do Mundial de sub-20 decorre entre sábado e 19 de outubro, período que abrange quatro jogos de Benfica e FC Porto, incluindo o clássico entre os dois rivais, da oitava jornada da I Liga, agendado para o dia 05 do próximo mês, no Estado do Dragão.



No Grupo D, a Argentina terá pela frente Austrália, Itália, vice-campeã em 2023, e Cuba, capitaneada pelo defesa esquerdo Karel Pérez, que está cedido pelos costa-riquenhos da Alajuelense ao Vianense, do Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional.



Numa prova destinada a atletas nascidos entre 01 de janeiro de 2005 e 31 de dezembro de 2009, o Brasil, segundo com mais êxitos, com cinco, reúne o guarda-redes Lucas Furtado, do Vitória de Guimarães B, da Liga 3, e o médio Rayan Lucas, com quatro encontros pelo Sporting B, líder da II Liga, desde que chegou por cedência do Flamengo.



O Brasil está na ‘poule’ C, ao lado de Espanha, campeã em 1999, México e Marrocos, cuja convocatória tem o avançado Yassir Zabiri, com três jogos ao serviço do Famalicão.



Já o defesa central Steven Baseya, do Alverca, foi chamado pela França, vencedora em 2013, que é acompanhada no Grupo E pelos Estados Unidos, do também central Joshua Wynder, do Benfica B, pela África do Sul, do guarda-redes Fletcher Smythe-Lowe, da equipa de sub-23 do Estoril Praia, e pela Nova Caledónia, única estreante na edição de 2025.



Na ‘poule’ B, o médio Taewon Kim, dos sub-23 do Portimonense, faz parte das opções da Coreia do Sul para medir forças com Ucrânia, triunfante em 2019, Paraguai e Panamá, enquanto o avançado Óscar Perea, emprestado pelos franceses do Estrasburgo ao AVS, está ao dispor da Colômbia, adversária de Noruega, Nigéria e Arábia Saudita no Grupo F.



Dos 11 representantes de emblemas portugueses, apenas Karel Pérez tem internacionalizações pela seleção principal do respetivo país, ao acumular 12 por Cuba.



O Mundial de sub-20 vai contar com 504 jogadores, repartidos por 24 seleções, numa edição sem Uruguai, campeão há dois anos, e Portugal, um dos terceiros mais titulados, face aos êxitos seguidos selados em 1989, na Arábia Saudita, e em 1991, como anfitrião.







Os 11 jogadores cedidos por clubes portugueses no Mundial de sub-20 de 2025



Fletcher Smythe-Lowe (África do Sul) - Estoril Praia sub-23



Gianluca Prestianni (Argentina) - Benfica



Tomás Pérez (Argentina) - FC Porto



Rayan Lucas (Brasil) - Sporting B



Lucas Furtado (Brasil) - Vitória de Guimarães B



Óscar Perea (Colômbia) - AVS



Taewon Kim (Coreia do Sul) - Portimonense sub-23



Karel Pérez (Cuba) - Vianense



Joshua Wynder (Estados Unidos da América) - Benfica B



Steven Baseya (França) - Alverca



Yassir Zabiri (Marrocos) - Famalicão

