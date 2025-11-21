Cole Palmer ainda fora dos planos do Chelsea depois de acidente doméstico

A informação foi hoje dada pelo treinador dos ‘blues’, Enzo Maresca, o que deixa Cole Palmer, que tem estado lesionado desde setembro, ainda fora da equipa, sendo previsível que falhe a visita de sábado ao Burnley, a receção na terça-feira ao FC Barcelona, e, possivelmente, ao Arsenal, em 30 de novembro.



“A última vez que o vi foi ontem [quinta-feira] de manhã, estava sem meias, sem chinelos. Estava a coxear, não muito, andava bem. O problema é que foi no dedo mindinho, por isso o contacto com a chuteira pode ser um pouco doloroso”, disse o treinador.



O avançado, de 23 anos, apenas disputou quatro jogos esta época, com dois golos, e estava perto de um regresso aos relvados, dos quais tem estado ausente desde agosto – com um regresso pontual de uma semana em setembro -, devido a uma lesão na virilha.