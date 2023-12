Collina diz que violência contra árbitros pode matar o futebol

”, afirmou Collina.Em declarações divulgadas pela FIFA, Collina elogiou o árbitro turco Halil Umut Meler, que na segunda-feira foi atacado a soco pelo presidente de um clube e pontapeado na cara e cabeça no final de um jogo, e afirmou: “”.”, referiu.Collina reiterou a ideia de que “o árbitro não pode ser agredido por ter tomado uma decisão que pode não ter sido a mais certa”, nem ser alvo de ataques físicos ou materiais.Na segunda-feira, o árbitro internacional turco Halil Umut Meler foi agredido pelo presidente do Ankaragücü, Faruk Koca, e por pessoas ligadas àquele clube, no qual alinha o português Pedrinho, tendo a Federação Turca de Futebol suspendido "indefinidamente" a principal liga do país e os restantes campeonatos.Faruk Koca, que entretanto se demitiu da liderança do clube turco, e outros dois suspeitos de terem agredido Umut Meler foram presos em Ancara, acusados de "ferir um árbitro no exercício da sua função" e de violar a lei contra a violência no desporto.O presidente da FIFA já condenou a agressão ao árbitro, que hoje deixou a unidade hospitalar na qual estava internado desde segunda-feira, e o presidente da Turquia prometeu mão dura no combate à violência no desporto.