Colômbia apurada para a final da Copa América feminina

Um golo da jovem Linda Caicedo, de 17 anos, marcado aos 63 minutos, qualificou a formação da casa, que procura o primeiro título, depois de dois segundos lugares (2010 e 2014), um terceiro (2003) e um quarto (2018).Com este triunfo, a Colômbia garantiu também um lugar no Mundial de 2023, na Austrália e Nova Zelândia, e nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris.Na final, marcada para sábado, as colombianas vão defrontar o vencedor do embate desta terça-feira entre o tricampeão em título Brasil, que arrecadou sete das oito edições da prova, e o Paraguai.Por seu lado, a Argentina, campeã em 2006, vai disputar na sexta-feira o jogo de atribuição do terceiro lugar, sem Gabriela Chavez, expulsa face às colombianas aos 73 minutos, por acumulação de amarelos.