Colômbia em terceiro no Mundial sub-20

Foi logo aos dois minutos que Óscar Perea fez o golo que ditaria o resultado final, o seu segundo no torneio, permitindo à Colômbia igualar o seu melhor resultado de sempre em campeonatos do mundo sub-20, depois de também ter sido terceira em 2003.



Quanto à França, em que Baseya, do Alverca, foi titular na partida, em Santiago do Chile, o quarto lugar é o melhor resultado desde 2013, quando os gauleses conquistaram o único cetro do seu palmarés.