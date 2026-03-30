Colômbia perde particular com França





(Com Lusa)

Désiré Doué (29 e 56 minutos) e Marcus Thuram (41) garantiram o triunfo dos gauleses, campeões mundiais em 1998 e 2018 e finalistas vencidos em 2022, que vinham de um êxito sobre o Brasil (2-1), único pentacampeão do mundo, e ainda viram os ‘cafeteros’ reduzir pelo suplente Jáminton Campaz (77).O médio Richard Ríos, do Benfica, e o avançado Luis Suárez, melhor marcador da I Liga portuguesa ao serviço do bicampeão Sporting, foram titulares pela Colômbia e saíram ao intervalo, três dias depois de participarem na derrota frente à Croácia (2-1), também nos Estados Unidos.Os sul-americanos fizeram os últimos encontros de preparação antes da divulgação dos convocados para a 23.ª edição do Campeonato do Mundo, que se realiza de 11 de junho a 19 de julho e contará pela primeira vez com 48 seleções, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.Qualificada pela sétima vez, e primeira desde 2018, a Colômbia está integrada no Grupo K e tem pela frente Portugal, o estreante Uzbequistão e o vencedor do primeiro caminho do play-off intercontinental, cuja final se realiza na terça-feira entre Jamaica e República Democrática do Congo.Senegal e Noruega vão defrontar a França na ‘poule’ I, assim como Bolívia ou Iraque, envolvidos no segundo trajeto da repescagem intercontinental.