Colombiano Juan Cuadrado assina por uma época com o Inter Milão

“Juan Cuadrado é o novo jogador do Inter. O extremo colombiano assinou contrato com o clube até 30 de junho de 2024. Experiência e muita vontade de vencer e de divertir são as principais características de Juan Guillermo Cuadrado, nascido em Necoclí em 26 de maio de 1988”, escreveram os ‘nerazzurri’, no sítio oficial na Internet.



O Inter será o quinto clube italiano que o ala direito, de 35 anos, vai representar na carreira, depois das passagens por 'Juve', Fiorentina, Lecce e Udinese.



Pela ‘vecchia signora’ realizou um total 314 jogos oficiais, tendo apontado 27 golos.



No currículo, Cuadrado conta com uma Liga inglesa e uma Taça da Liga, conquistadas ao serviço dos ingleses do Chelsea, sob o comando de José Mourinho, além de cinco campeonatos italianos, uma Supertaça italiana, quatro taças de Itália e uma Liga colombiana.