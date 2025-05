Colónia vence segunda divisão e sobe à Liga alemã, Elversberg no play-off

A equipa de Colónia fez o que lhe competia para assegurar a subida de divisão direta, vencendo por larga margem, incluindo um golo do ex-Benfica Waldschmidt, e beneficiou da derrota do Hamburgo, já promovido, para lhe juntar o título.



Os 61 pontos, contra 59 do Hamburgo, dão o quinto título do segundo escalão ao Colónia, que volta ao principal escalão, no qual conquistou os títulos em 1961/62, 1963/64 e 1977/78, na primeira época após ter sido despromovido.



Com Daniel Heuer Fernandes na baliza, o Hamburgo perdeu em casa do Greuther Fürth, por 3-2, depois de já ter feito a festa do regresso à Bundesliga ao fim de sete anos de ausência, e cedeu o primeiro lugar, enquanto o Elversberg venceu em casa do Schalke (2-1) e é a grande surpresa da temporada.



A viver apenas a segunda temporada no segundo escalão, o pequeno clube de uma vila de 10 mil habitantes com o mesmo nome, fundado em 1907, alicerçou o sucesso na segunda melhor defesa do campeonato e nos 18 golos do kosovar Fisnik Asllani para segurar o terceiro posto, que lhe dá o direito de discutir com o Heidenheim, 16.º e antepenúltimo da Bundesliga, o lugar entre a elite.



Descem ao terceiro escalão o Regensburg e o Ulm, faltando saber se o Eintracht Braunschweig, que vai ao play-off, os acompanha.