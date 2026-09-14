Comité de árbitros admite "erro" na validação do golo de Haaland ao Manchester United

De acordo com esta entidade, o lance, ocorrido aos 60 minutos, no único tento no dérbi em casa do rival Manchester United, deveria ter sido anulado devido à posição de fora de jogo do ex-benfiquista Enzo Fernández e à sua interferência na jogada.



Inicialmente, o árbitro Michael Oliver invalidou o golo, por uma possível posição de fora de jogo de Haaland, que, no entanto, partiu em posição legal.



A Pro Referees entende, no entanto, que, no desenrolar da jogada, no cruzamento para a área, Enzo Fernández está em fora de jogo e a sua intenção é rematar a bola, antes de esta chegar ao avançado norueguês, que empurrou para o único golo da partida em Old Trafford.



"A decisão em campo foi fora de jogo contra Erling Haaland. Isso foi revisto pelo videoárbitro (VAR) e considerou-se que estava em posição legal”, explicou um porta-voz do organismo, citado por vários meios de comunicação ingleses.



O comité acrescentou que “na mesma jogada, estabeleceu-se que Enzo Fernández não jogou a bola, pelo que qualquer infração de fora de jogo é subjetiva”.



Na sua justificação, especifica-se que “nesta ocasião, o VAR não reconheceu o provável impacto da sua posição e deveria ter recomendado uma revisão em campo”.



A Pro Referees revelou também que contactou o Manchester United durante "esta noite" para "reconhecer" o que consideram ter sido "um erro de julgamento".



A criação de uma entidade autónoma para a arbitragem foi uma das promessas de Pedro Proença, atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na corrida à sucessão de Fernando Gomes, em fevereiro do ano passado.



