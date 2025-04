Comité de recurso da FIFA confirma exclusão de Club León do Mundial de Clubes

Na decisão de 55 páginas ao recurso apresentado por ambos os clubes mexicanos, a FIFA justifica a decisão pelo facto de Pachuca e Club León partilharem o mesmo proprietário, algo que é proibido pelos regulamentos da prova.



O Pachuca e o Club León, que segundo o comité de recurso estão ambos em incumprimento, “são controlados pelas mesmas pessoas, que exercem uma influência significativa sobre os seus respetivos processos de tomada de decisão”.



O Club León integrava o Grupo D do Mundial de Clubes, juntamente com o Chelsea (Inglaterra), Espérance (Tunísia) e Flamengo (Brasil) e o seu substituto deverá sair da CONCACAF, sem contudo a obrigatoriedade de ser um emblema mexicano.



Na última sexta-feira, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) confirmou que recebeu recursos individuais dos clubes mexicanos León e Pachuca, solicitando uma declaração de que ambos são elegíveis para participar no Mundial de Clubes, contrariando a decisão da FIFA de excluir o primeiro.



O Comité de Apelação da FIFA decidiu no mês passado que ambos os lados violaram o Regulamento da Competição em relação à propriedade múltipla de clubes e, devido a esta infração, o León, treinado pelo argentino Eduardo Berizzo e com o colombiano ex-FC Porto James Rodríguez no seu plantel, foi excluído da competição.



O TAD explicou ainda que León também interpôs um recurso adicional contra a decisão do secretário-geral da FIFA de ser reintegrado como participante no Mundial de Clubes.