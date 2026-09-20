Como averba primeira derrota e falha `encosto` ao grupo de líderes na Serie A

Giacomo Calo, quando decorria o minuto 14, e o georgiano Giorgi Kvernadze, aos 45+3, foram os autores dos golos que deram o triunfo aos anfitriões, que passaram a somar os mesmos 10 pontos do Como, no quinto lugar.



A Serie A tem três equipas com 13 pontos no topo da classificação, a Roma, o Inter Milão e a Lazio, com o Cagliari a somar 12, no quarto posto.



Com golos do argentino David Romero (38) e do sueco Pontus Almqvist (80), o Parma obteve a primeira vitória, na receção ao aflito Génova (2-1), que marcou por Milutin Osmajic (70), antigo jogador do Vizela, antes do colega português Vitinha entrar em campo.



Ao início da tarde, a Fiorentina, com Pedro Gonçalves em campo na segunda parte e João Mário no banco, empatou em casa com o Nápoles (1-1), que marcou primeiro através escocês Billy Gilmour (23), com o espanhol Alejandro Jimenez (51) a restabelecer a igualdade.



