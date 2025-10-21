Conceição obtém primeira vitória na ‘Champions’ asiática

Depois da estreia ‘amarga’, na sexta-feira, no campo do Al Fayha (1-1), de Pedro Emanuel, para a quinta ronda do campeonato saudita, o antigo treinador do FC Porto e AC Milan, de Itália, ficou com motivos para sorrir, apesar de ter começado o desafio a perder e de ter visto o compatriota Danilo Pereira receber ordem expulsão no segundo tempo, aos 50 minutos, por acumulação de cartões amarelos.



Quando decorria o minuto cinco, Bassam Shakir colocou o emblema anfitrião no comando do marcador, uma vantagem que viria a ser anulada ainda antes do tempo de intervalo, pelo gaulês Moussa Diaby (17), com o brasileiro Fabinho a operar a reviravolta, aos 29.



Após o regresso dos balneários, o argelino Aouar (60 e 76), já com a equipa de Conceição em inferioridade numérica, bisou pelo clube saudita, que sobe ao sétimo posto, com três pontos, de uma classificação liderada, à condição, pelo Al Ahli, com sete, os mesmos do segundo do Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, comandado pelo português José Morais.



Já Pedro Martins, ao leme Al Gharrafa, do Qatar, saiu derrotado da Arábia Saudita, frente ao Al Ahli (4-0), que deixou o resultado, praticamente, consumado no primeiro tempo.



O francês Enzo Millot fez o ‘gosto ao pé’ para colocar os sauditas em vantagem, ao minuto 32, antes do ‘bis’ do costa-marfinense Franck Kessie (38 e 41) deixar os locais ainda mais confortáveis.



Saleh Abu Al Shamat ‘selou’ o triunfo na reta final do encontro, aos 76 minutos, um desfecho que deixa a equipa de Pedro Martins na oitava posição, com três pontos.

