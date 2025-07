Concluído mais um mural de Diogo Jota

Este é o segundo mural semelhante a homenagear o malogrado avançado dos "reds", cinco dias depois de terminado outro pelo artista John Culshaw, na lateral do Pub Halfway House, em Liverpool.O artista Paul Curtis lançou uma campanha online de angariação de fundos e recebeu doações de adeptos de vários clubes.", contou Curtis, à BBC.Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, morreram na madrugada de 3 de julho, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, em Espanha.O internacional português jogava há cinco épocas no Liverpool, pelo qual conquistou uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga, sagrando-se ainda campeão do segundo escalão inglês com o Wolverhampton, numa carreira pontuada também pela conquista da Liga das Nações ao serviço da seleção das ‘quinas’ em 2019 e 2025.