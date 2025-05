Confederação Brasileira de Futebol anuncia Carlo Ancelotti como novo selecionador

Depois de muita especulação entre Carlo Ancelotti e Jorge Jesus, o nome do italiano foi finalmente confirmado esta segunda-feira. A Confederação Brasileira de Futebol anunicou que o técnico italiano será o técnico da seleção brasileira até ao Mundial 2026, prova para a qual o Brasil ainda não se qualificou.

A maior Seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nesta segunda-feira (12) pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como o novo técnico da Seleção Brasileira.



“Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro", foi assim que a CBF revelou a contratação de Ancelotti.





O treinador de 65 anos vai comandar o Real Madrid até ao último jogo da Liga Espanhola, já não fazendo parte do comando técnico dos Merengues para o Mundial de Clubes. Ancelotti vai estrear-se assim nas eliminatórias de acesso ao Mundial 2026 frente ao Equador e ao Paraguai, no próximo mês.





Assim, fica encontrado o sucessor de Dorival Júnior que foi despedido do comando técnico do Brasil depois de uma derrota pesada frente à Argentina, por 4-1. O Brasil está na quarta posição na zona de qualificação sul-americana para o Mundial 2026, com 21 pontos, menos dez que a já qualificada Argentina.





Ancelotti vai deixar o Real Madrid, naquela que foi a sua segunda passagem pelo clube espanhol, tendo conquistado três Ligas dos Campeões, título que já não conseguiu revalidar esta temporada.