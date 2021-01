CONMEBOL adia jogo da meia-final da Taça Sul-Americana

”, refere uma nota da CONMEBOL.O adiamento foi decidido depois de as autoridades chilenas terem imposto um período de quarentena a todos os passageiros do voo charter no qual viajou a equipa do Defensa y Justicia, que nos oitavos de final da Taça Sul-Americana afastou os brasileiros do Vasco da Gama, orientados pelo português Ricardo Sá Pinto.O Defensa y Justicia anunciou na quinta-feira que, à chegada ao Chile, três dos seus futebolistas testaram positivo para o novo coronavírus.

A Secretaria Regional de Saúde chilena confirmou à agência noticiosa AFP que o protocolo sanitário em vigor no país prevê que todos os passageiros estrangeiros sejam colocados em quarentena sempre que forem detetados casos positivos nos voos em que viajam.