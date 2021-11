CONMEBOL suspende árbitros após cotovelada de Otamendi a Raphinha

Em comunicado, a Comissão de Árbitros do organismo de cúpula do futebol sul-americano nota que considerou a atuação de Andrés Vargas, árbitro principal, e Esteban Vega, videoárbitro, como tendo "erros graves e manifestos".



A situação em que Nicolás Otamendi, argentino que é defesa do Benfica, tem uma "conduta violenta", ao "colocar em risco a integridade física" do antigo jogador do Vitória de Guimarães e do Sporting com uma cotovelada, levando o extremo do Leeds a levar pontos no lábio.



"Como consequência, a Comissão de Árbitros da CONMEBOL resolve suspender os árbitros por tempo indeterminado no exercício de suas funções em competições organizadas pela CONMEBOL", pode ler-se num comunicado assinado pelo presidente, Wilson Seneme.



A Argentina empatou a zero na receção ao Brasil e juntou-se na terça-feira aos 'canarinhos' no Mundial de futebol de 2022, num 'super clássico' disputado em San Juan, na 14.ª jornada da zona sul-americana.