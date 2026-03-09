Conquistas nos estaduais do Brasil reforçam prestígio dos treinadores portugueses

Em declarações à agência Lusa, Henrique Calisto sublinhou que estes triunfos “acumulam títulos à carreira” dos três treinadores, considerando serem “figuras relevantes” do futebol português.



“O impacto vê se sempre pelos títulos conquistados. Quanto mais títulos, mais impacto tem. Independentemente de nós – pares e interpares – acharmos que haja outros vetores para considerar a qualidade. No senso comum, a qualidade do treinador vê se pelos títulos conquistados”, salientou.



O dirigente da ANTF, de 72 anos, reforçou ainda a importância destas vitórias para imagem do treinador português no estrangeiro.



“Estes títulos são fundamentais para a afirmação do treinador português, nomeadamente no Brasil”, vincou.



Questionado sobre como a ANTF pode aproveitar este momento para reforçar a formação e projeção dos treinadores portugueses, Henrique Calisto afirmou que tudo passa pela divulgação das conquistas alcançadas.



“Primeiro, divulgando os títulos que vamos conquistando. Segundo, fazendo com que esta divulgação seja o mais alargada possível”, sublinhou.



Henrique Calisto realçou também o papel inspirador dos três técnicos portugueses que venceram os campeonatos paulista, gaúcho e carioca.



“O exemplo deles serve para motivar outros treinadores ao estudo e à dedicação. Estes três treinadores são muito ligados à ANTF, têm tido um papel interventor nos nossos fóruns. O exemplo deles serve também para motivar os outros treinadores ao estudo, à dedicação do futebol.



No domingo, Abel Ferreira, com o Palmeiras, Leonardo Jardim, em estreia no Flamengo, e Luís Castro, pelo Grêmio, conquistaram os campeonatos estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.



Abel Ferreira venceu o Paulistão pelo Palmeiras, batendo o Novorizontino por 2-1 na segunda mão, após vitória por 1-0 na primeira.



Com esta conquista, o português soma o 11.º título no clube e tornou-se o treinador mais titulado da história do Palmeiras, que alcançou o 27.º Paulistão.



Já Leonardo Jardim, na estreia pelo Flamengo, conquistou o Carioca frente ao Fluminense.



Após o 0-0 no tempo regulamentar, os 'rubro-negros' venceram os 'tricolores' por 6-5 nas grandes penalidades, garantindo o nono título da carreira do madeirense.



Luís Castro levou o Grêmio ao título do Gauchão, empatando 1–1 com o Internacional, depois de ter vencido a primeira mão por 3–0.



O Grêmio somou o 44.º título estadual, enquanto o técnico português conquistou o oitavo troféu da carreira e o segundo no Brasil, depois de vencer a Taça Rio de 2023 com o Botafogo, ao golear o Audax Rio por 5-2 na segunda mão da final.

