Conselho Executivo da FIFA sem "respostas satisfatórias" de Infantino

Responsáveis da FIFA revelaram esta quinta-feira que o presidente do organismo, Gianni Infantino, manifestou arrependimento pela forma como abordou a possível abertura do Mundial de futebol a investidores privados, mas sem dar "respostas satisfatórias" às perguntas do Conselho Executivo.



"O que é dececionante é que não obtivemos qualquer resposta aos nossos pedidos específicos", lamentou Debbie Hewitt, presidente da Federação Inglesa de Futebol e vice-presidente da FIFA, à saída de reunião em Zurique, Suíça.



Gianni Infantino presidiu ao primeiro conselho da instância mundial desde o escândalo que quase o derrubou no final do verão, poucas semanas depois de ter abandonado, sob pressão, o seu projeto secreto de abrir o Mundial a investidores privados, com ligações a Donald Trump.



A revelação deste projeto desencadeou uma vaga de críticas sem precedentes, com a UEFA, a CONCACAF e a confederação asiática a reclamarem a sua demissão, bem como muitas figuras do futebol internacional.



Perante alguns dos 37 membros do conselho executivo da FIFA, muitos dos quais desagradados com o projeto, Infantino terá feito uma "certa contrição", segundo a dirigente britânica.



"Ele realmente pediu desculpa foi por não ter submetido a questão ao Conselho", explicou, revelando que Infantino terá pedido para que as perguntas fossem "submetidas por escrito".



"Penso que este homem deve responder a essas perguntas e, se não o fizer agora, não está apto a ser presidente da FIFA", sentenciou, quando as eleições para o cargo vão decorrer em 18 de março de 2027, durante o congresso em Rabat, em Marrocos.



Já o presidente da federação alemã, Bernd Neuendorf, contou que foram formuladas a Infantino "muitas perguntas críticas, sem respostas satisfatórias".



"Como disse, a confiança nele está perdida. Novas pessoas devem agora elaborar novas ideias e é preciso determinar como colocar esta organização, que é extremamente importante para o futebol mundial, em bases sérias. Precisamos de uma pessoa íntegra, alguém de quem se possa esperar a restauração da reputação da entidade, que, sem dúvida, foi perdida", completou.



Já o presidente da federação da Mauritânia, Ahmed Yahya, considerou que o projeto de Infantino era do "interesse do futebol", admitindo que "o que falhou foi a maneira" como foi apresentado.



A proposta tinha como principal aliciante para as federações uma verba a rondar os 13,4 milhões de euros para cada federação, para o ciclo 2027-2031, caso a ideia fosse aprovada.



Infantino planeava vender uma participação de entre 20% a 30% de uma nova subsidiária comercial a investidores privados, liderados por Joshua Kushner, irmão do genro de Donald Trump.