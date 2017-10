Cônsul de Portugal em Andorra espera vitória tranquila

Mário Aleixo - RTP 06 Out, 2017, 10:38 / atualizado em 06 Out, 2017, 10:38 | Futebol Internacional

Na antecâmara de uma partida decisiva para a equipa das quinas, o representante português no principado andorrano assumiu que "tudo é possível" no futebol, mas reitera a confiança na capacidade da equipa campeã da Europa, comandada pelo selecionador Fernando Santos, e garantiu que o desafio já mexe com os cerca de 11 mil portugueses a residir no território.



"Espero, desejo e estou praticamente seguro (de uma vitória de Portugal). Sabemos que a seleção andorrana não é uma seleção de primeiro nível e penso que não será um jogo muito difícil. Acredito muito na nossa seleção. Penso que vamos ganhar com muita tranquilidade", afirmou.



José Manuel Silva realçou a "alegria e satisfação" da comunidade portuguesa, que procura incessantemente um bilhete para assistir ao encontro. Apesar de estar em Andorra há já 32 anos, o cônsul honorário, que ocupa o cargo desde 2012, vinca a sua lealdade ao país de origem.



Com a Catalunha e a influência do FC Barcelona muito próximas do principado, José Manuel Silva garantiu que Cristiano Ronaldo é olhado com admiração pela população, muito por culpa dos emigrantes portugueses e pela extensa falange de adeptos do Real Madrid, que prometem apoiar o capitão da seleção e anular possíveis assobiadelas.



"O Ronaldo vem representar a seleção nacional, não o Real Madrid. E aqui em Andorra também há muita gente do Real Madrid, não é tudo do FC Barcelona. Diria que o Ronaldo vai ser apoiado pelos portugueses e por tantas e tantas pessoas que são do Real Madrid aqui em Andorra", explicou.





O sentimento de emoção é partilhado por António Martins, presidente da Associação dos Empresários Portugueses em Andorra, que assegura que a modesta seleção andorrana, atual número 144 do "ranking" da FIFA, tem noção das suas limitações antes do embate com o campeão da Europa."Todos os jogadores da seleção de Andorra são trabalhadores normais como nós e eles têm todos a ilusão de ganhar a Portugal. A cada dia que os encontramos eles dizem: Nós vamos ganhar. Mas eles não têm hipóteses e também sabem disso. Estão todos contentes por terem vindo o Ronaldo, o Quaresma e o Pepe", confessou.Embora reconheça que as dimensões reduzidas do campo, cumprindo as "medidas mínimas da UEFA", possa afetar o desempenho de Portugal, António Martins afirmou que a goleada é o cenário mais esperado, tal como se verificou nos quatro encontros já realizados entre as duas seleções (vitórias por 4-0, 3-0, 7-1 e 6-0)."Se Andorra, de facto, parasse Portugal seria notícia nos meios de comunicação de todo o mundo e uma alegria para eles. O próprio presidente da Federação de Futebol de Andorra é português [Victor Santos] e ainda ontem falei com ele, que me dizia: Estamos todos contentes, mas vamos ver quantos é que vamos levar", conclui.Portugal, segundo classificado, com 21 pontos, visita este sábado (19h45) Andorra, quinta e penúltima classificada, com quatro, num jogo da nona jornada do grupo B de apuramento para o Campeonato do Mundo de futebol de 2018, agendado para o Estádio Nacional, em Andorra-a-Velha, que vai ser arbitrado pelo checo Miroslav Zelinka.