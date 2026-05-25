Futebol Internacional
Conte de saída do Nápoles
Antonio Conte vai deixar o comando técnico do Nápoles, confirmou o clube da Liga italiana com um vídeo de agradecimento nas redes sociais, um dia depois de o treinador ter dito que ia deixar os napolitanos.
Sem qualquer menção no sítio oficial na Internet, a saída do treinador, de 56 anos, foi confirmada nas redes sociais do clube, que agradeceu a Conte, com um vídeo de alguns dos momentos da sua passagem por Nápoles, que teve como ponto alto a conquista do título em 2024/25.
No domingo, após a vitória sobre a Udinese, por 1-0, na última jornada da Liga italiana, Antonio Conte tinha dito que ia deixar o clube, por não ter conseguido “unir toda a gente” e porque percebeu que “havia coisas que não podiam ser mudadas”.
“Há um mês, liguei ao presidente e disse-lhe que sentia que o nosso projeto estava a chegar ao fim. Tomei esta decisão porque no Nápoles falhei numa coisa, não trouxe unidade e tornou-se difícil competir com os outros”, disse.
Apesar de uma época marcada por muitas lesões, o Nápoles terminou a temporada na segunda posição, atrás do campeão Inter Milão, além de ter conquistado a Supertaça italiana.
Com uma carreira já com vários títulos, o antigo médio passou, como treinador, por Calcio Arezzo, Bari, Atalanta, Siena, Juventus, Inter Milão e pela seleção italiana, comandando ainda os ingleses Chelsea e Tottenham.
Após a saída de Gennaro Gattuso da seleção italiana, o nome de Conte voltou a ser noticiado como uma possibilidade para regressar à ‘squadra azzurra’, que falhou, pela terceira vez seguida, a presença no Mundial.
(Com Lusa)