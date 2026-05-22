Convocatória para o Mundial surpreende Inglaterra
O avançado Ivan Toney é a grande surpresa da lista de convocados da Inglaterra para o Mundial2026, que integra a estrela Harry Kane, mas descarta outros nomes sonantes, como Trent Alexander-Arnold, Phil Foden e Cole Palmer.
Toney, de 30 anos, é a maior novidade entre os 26 eleitos do selecionador Thomas Tuchel, muito por força dos 32 golos marcados esta época em 32 jogos da Liga saudita, que foi conquistada na quinta-feira pelo Al Nassr, equipa dos internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix, e treinada por Jorge Jesus.
A presença de Kane, autor de 63 golos em 55 encontros do Bayern Munique nesta temporada, em todas as competições, retira espaço na equipa titular a qualquer avançado, pelo que o jogador do Al Ahli deverá desempenhar um papel secundário na seleção inglesa, tal como Ollie Watkins, que acabou de conquistar a Liga Europa pelo Aston Villa.
O desempenho irregular do defesa Alexander-Arnold no Real Madrid não convenceu o treinador alemão, que preferiu chamar os laterais Reece James, Jarell Quansah e Tino Livramento, deixando também de fora Harry Maguire, apesar da vasta experiência internacional do central do Manchester United (66 jogos e presença em dois Mundiais e um Europeu).
Entre os eleitos de Tuchel destacam-se também os médios Jude Bellingham e Morgan Rogers e os avançados Marcus Rashford e Bukayo Saka, que ajudaram a ‘empurrar’ para fora da convocatória Cole Palmer, ausente em muitos jogos do Chelsea devido a lesão, e Phil Foden, relegado para um papel secundário no Manchester City.
A Inglaterra, campeã em 1966, integra o Grupo L do Mundial2026, em conjunto com Croácia, Gana e Panamá.
A fase final, a primeira alargada a 48 seleções, realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, no Canadá, Estados Unidos e México, e conta com a participação de Portugal, que vai disputar o Grupo K, composto também por Colômbia, Uzbequistão e Congo.
Lista de 26 convocados:
- Guarda-redes: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton) e James Trafford (Manchester City).
– Defesas: Dan Burn (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen, Ale), Djed Spence (Tottenham) e John Stones (Manchester City).
- Médios: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid, Esp), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal) e Morgan Rogers (Aston Villa).
– Avançados: Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munich, Ale), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelone, Esp), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli, Ara) e Ollie Watkins (Aston Villa).
(Com Lusa)