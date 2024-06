Copa América. EUA dominam Bolívia na estreia

Em Arlington, a formação norte-americana inaugurou o marcador aos três minutos, pelo médio Christian Pulisic, e chegou ao segundo golo ainda na primeira parte, aos 44, pelo avançado Folarin Balogun, após assistência do jogador do Milan.Na segunda parte, os Estados Unidos construíram mais uma série de oportunidades para marcar, mas não foram eficazes, perante uma Bolívia que quase nada fez ofensivamente e teve no guarda-redes Guillermo Viscarra o seu melhor elemento.



A cumprir a quinta presença na prova, os norte-americanos, quarto em 1995 e na outra vez em que foram anfitriões (2016), mostraram credenciais, enquanto a Bolívia somou a 13.ª derrota seguida na competição, depois do 3-2 ao Equador, em 2015.



Com este resultado, a equipa da casa fica, provisoriamente, isolada na frente do Grupo C, à espera do embate entre o Uruguai, 15 vezes vencedor da prova, a última em 2011, e o Panamá, que cumpre a segunda presença, replicando 2016.



As 16 equipas participantes na edição 2024 da Copa América, que decorre no Estados Unidos até 14 de julho, estão divididas em quatro grupos de quatro, com os dois primeiros a seguirem para os quartos de final.