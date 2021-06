Copa América. Messi igualou 147 internacionalizações de Mascherano

Messi, que coincidiu nos catalães com Mascherano entre 2010/11 e 2017/18, foi titular e jogou os 90 minutos no "onze" de Lionel Scaloni, iniciando, aos 10, a jogada do único golo do encontro, apontado por Papu Gómez, após assistência de Di María.Messi perdeu a final do Mundial de 2014, no Brasil, com a Alemanha, no prolongamento (0-1), e ainda três da Copa América, uma com o Brasil, em 2007 (0-3), e duas com o Chile, em 2015 e 2016, ambas perdidas no desempate por penáltis.Na tabela dos jogadores com mais encontros, Messi e Mascherano são secundados por Javier Zanetti (143), Roberto Ayala (116), Diego Simeone (108), o atual treinador do Atlético de Madrid, e Ángel Di Maria (108), também titular face ao Paraguai.No que respeita a jogos oficiais, cumpriu em Brasília o 100.º, nos quais somou 56 vitórias, 27 empates e 17 derrotas, com 39 golos marcados 28 assistências.Em relação ao total de golos, o "10" argentino soma já mais 17 do que Gabriel Batistuta, segundo da tabela, com 56. O terceiro é Sergio "Kun" Agüero, que também defrontou os paraguaios, com 42, seguido por Hernan Crespo, com 35, e o "eterno" Diego Maradona, com 34.