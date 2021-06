Copa América. Uruguai bate Bolívia e garante quartos de final

Depois do desaire com a Argentina (0-1) e o empate com o Chile (1-1), o conjunto de Óscar Tabárez dominou por completo os bolivianos, num jogo em que desperdiçou oportunidades claras suficientes para conseguir uma goleada.



A ineficácia da formação celeste fez com que o primeiro golo tenha nascido de um autogolo, do guarda-redes Carlos Lampe, num lance infeliz da defesa da Bolívia, depois de um cruzamento da direita do ataque uruguaio, aos 40 minutos.



Na segunda metade, o Uruguai foi acumulando perdidas atrás de perdidas, mas, aos 79 minutos, Edinson Cavani conseguiu, finalmente, acertar, para o seu 52.º golo na seleção, em resposta a um centro da esquerda de Facundo Torres.



O festival de falhanços continuou depois do segundo tento, o mais escandaloso de todos protagonizado por Maxi Gómez, que, com a baliza escancarada, conseguiu atirar ao lado.