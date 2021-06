Copa América. Venezuela de Peseiro anula Colômbia

Depois do desaire por 3-0 com o anfitrião Brasil, a formação "vinho tinto", que perdeu muitos jogadores devido à covid-19, conseguiu o primeiro ponto na prova, num embate em que mostrou grande organização defensiva e teve no jovem guarda-redes Wuilker Faríñez a sua grande figura.



Faríñez fez uma mão cheia de defesas de grande nível, num embate em que a Colômbia atacou quase sempre, mas não criou muitos oportunidades e foi um zero na finalização.



Para piorar o cenário, os colombianos ainda acabaram reduzidos a 10 unidades, por expulsão do portista Luis Díaz, que entrou aos 62 minutos e foi expulso aos 90+4, depois de pisar La Mantia.



Os colombianos tiveram quatro boas ocasiões na primeira parte, mas Yerry Mina chegou atrasado a um canto de "laboratório", aos 13 minutos, e Faríñez parou os remates de Cardona, aos 24, e Zapata, aos 32 e 35.



Na segunda parte, o grande protagonista dos "cafeteros" foi o portista Uribe, com um remate acrobático, aos 53 minutos, e um cabeceamento bem colocado, após livre de Cuadrado, aos 90, em dois lances que acabaram com grandes defesas de Faríñez.



Já nos descontos, Cuadrado, também sempre muito ativo, voltou a desequilibrar na direita, mas Miguel Borja esbarrou no guarda-redes venezuelano.