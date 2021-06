Copa América. Venezuela soma mais um ponto com o Equador

Depois do 0-0 com a Colômbia na segunda ronda e o 0-3 com o Brasil a abrir, a seleção "vinho tinto" esteve duas vezes em desvantagem perante os equatorianos mas respondeu sempre, acabando por selar o 2-2 final já nos descontos.



Aos 90+1 minutos, Edson Castillo cruzou pouco à frente do meio-campo e Ronald Hernández apareceu na área a cabecear de forma perfeita, fora do alcance de Pedro Ortiz, originando enorme festa entre os jogadores venezuelanos.



O jogador que fez a assistência para o segundo golo da Venezuela foi o autor do primeiro, aos 51 minutos, também de cabeça, depois de um cruzamento da direita de José Martínez.



Os equatorianos adiantaram-se uma primeira vez aos 39 minutos, com um tento de Ayton Preciado, depois de um livre de Pervis Estupiñán e uma grande confusão na área venezuelana, com Faríñez ainda a deter um primeiro remate.



Aos 71 minutos, o Equador ainda chegou ao 2-1, por intermédio de Gonzalo Plata, jogador do Sporting, que, entrado aos 68, correu quase o campo todo, após canto para os venezuelanos, ainda foi contrariado pelo guarda-redes Faríñez, mas, depois de uma recarga de Noboa que um defesa salvou, acabou por encostar sem oposição.



Na parte final dos descontos, aos 90+6 minutos, o Equador ainda teve uma grande oportunidade para chegar ao terceiro golo, mas Faríñez salvou, em resposta a um remate de Leonardo Campana, segurando o segundo ponto para a equipa de Peseiro.



Na formação venezuelana, Sema Velázquez, jogador do Arouca, jogou os 90 minutos, ele que foi um dos muitos futebolistas chamados à última hora por José Peseiro, na sequência de uma série de casos positivos ao novo coronavírus que dizimaram a equipa.