Copenhaga, primeiro oponente do Braga na Liga Conferência, vence em Brondby

O clube do centro da capital dinamarquesa passou a contabilizar 24 pontos, na liderança, contra os 19 do perseguidor Midtjylland, graças ao golo solitário do avançado Andreas Cornelius, aos 79 minutos.



O Copenhaga recebe o Sporting de Braga em 15 de outubro, no Parken Stadium, na primeira ronda da fase de liga da terceira competição europeia de clubes, sendo que, até medir forças com os minhotos, ainda vai jogar contra o Midtjylland.



