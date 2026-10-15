Copenhaga - Sporting de Braga

A formação bracarense, única representante lusa na terceira competição da UEFA, ultrapassou duas pré-eliminatórias e um play-off para chegar à fase de liga, na qual se estreia e vai disputar seis partidas.Pela frente vai ter a formação do Copenhaga, adversário que esteve na época passada na Liga dos Campeões e que é o atual líder do campeonato dinamarquês, enquanto o Sporting de Braga segue em nono na I Liga portuguesa, com 11 pontos, mas menos um jogo, e vem de uma derrota na receção ao Sporting (3-1).