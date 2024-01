Coreia do Sul e Uzbequistão apuram-se para os `quartos` da Taça Asiática

No Estádio Education City, em Al Rayyan, os sul-coreanos ultrapassaram os sauditas no desempate por grandes penalidades, por 4-2, depois do empate 1-1 no final do tempo regulamentar e do prolongamento.



A Arábia Saudita, treinada pelo italiano Roberto Mancini, foi a primeira a marcar, aos 46 minutos, por Abdullah Radif, e esteve perto do apuramento, mas um golo do avançado Cho Gue-Sung, já aos 90+9, levou a Coreia do Sul, do alemão Jürgen Klinsmann, para o prolongamento.



Sem nenhum golo no prolongamento, o jogo foi decidido nos penáltis, com os sauditas a desperdiçarem dois castigos máximos, enquanto a Coreia do Sul marcou todos e venceu por 4-2, enfrentando nos quartos de final a Austrália.



No primeiro jogo do dia, o Uzbequistão venceu a Tailândia por 2-1 e vai agora defrontar o Qatar, anfitrião e atual detentor do troféu, nos quartos de final da competição.



No Estádio Al Janoub, em Al Wakrah, o Uzbequistão adiantou-se no marcador com um golo de Azizbek Turgunboev, aos 37 minutos, mas os tailandeses conseguiram chegar ao empate aos 58, por intermédio Supachok Sarachat.



O golo do triunfo dos uzbeques chegou aos 65 minutos e foi apontado pelo jovem Abbosbek Fayzullaev, que alinha nos russos do CSKA.