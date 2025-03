Corinthians afasta Santos do Paulistão

Com Neymar no banco de suplentes do Santos e em dúvida para o jogo, com queixas musculares na coxa esquerda, entrou melhor o Corinthians, que chegou à vantagem por Yuri Alberto (1-0), aos 12 minutos.



O Santos, a atravessar um ciclo positivo, com quatro vitórias consecutivas nas várias frentes, empatou pelo ex-FC Porto Tiquinho Soares (1-1), aos 38 minutos, mas o Corinthians desfez a igualdade pelo argentino Rodrigo Garro (2-1), aos 56.



Aos 81 minutos, o Santos sofreu um rude golpe com a expulsão de Zé Ivaldo e já perto do final do encontro, aos 90+7, a equipa de Pedro Caixinha ficou mesmo reduzida a nove, com novo cartão vermelho mostrado ao argentino Gonzalo Escobar.



O Corinthians vai defrontar na final o vencedor da semifinal que opõe esta segunda-feira o Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira, ao São Paulo, no Allianz Parque, em Brasília.